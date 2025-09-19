Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reizstoff in Unterführung versprüht: Bundespolizei sucht Zeugen

Besigheim (ots)

Am späten Mittwochabend (17.09.2025) wurde am Bahnhof Besigheim Reizstoff freigesetzt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen versprühte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger gegen 22:30 Uhr Reizstoff in der Unterführung des Bahnhofs Besigheim. Hierdurch erlitten offenbar mehrere Reisende Reizungen der Atemwege und der Schleimhäute. Ein 55-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll zudem Atemnot verspürt haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen (Tel.: 0711/55049-1020).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell