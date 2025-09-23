Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter geht Fahrgäste an

Stuttgart (ots)

Am Montagnachmittag (22.09.2025) ging ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer S-Bahn der Linie S6 zwei Fahrgäste verbal und körperlich an.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr die 43-jährige Geschädigte zusammen mit ihrem 65-jährigen Begleiter gegen 16:30 Uhr mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof Stuttgart in Richtung Feuerbach. Im Laufe der Fahrt soll ein bislang unbekannter Mann die deutsche Staatsangehörige zunächst beleidigt haben, woraufhin sich ihr Begleiter vor den Tatverdächtigen stellte. Dieser schlug dem deutschen Staatsangehörigen daraufhin offenbar ins Gesicht und bespuckte ihn. Am Bahnhof Feuerbach flüchtete der Unbekannte. Zeugen beschrieben den Mann als etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß. Er soll zur Tatzeit einen dunklen Hoodie, ein Basecap sowie eine FFP2-Maske getragen haben. Durch die polizeilichen Maßnahmen kam es zu Verzögerungen im Bahnverkehr.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung.

