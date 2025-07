Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Haus

Schmalkalden (ots)

Bislang unbekannte Täter betraten in der Zeit vom 30.05.2025 bis Dienstagmorgen ein in Baumaßnahmen befindliches Haus in der Sandgasse in Schmalkalden. Die Unbekannten entwendeten unter anderem eine Kettensäge der Marke "Bosch" und flüchteten anschließend unbemerkt. Insgesamt fehlt Werkzeug im Gesamtwert von etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0188894/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell