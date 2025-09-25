PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Diebstahl auf Rolltreppe

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen bislang unbekannten Täter ist es am Mittwochabend (24.09.2025) im Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine Reisende im Alter von 28 Jahren gegen 22:30 Uhr auf einer Rolltreppe zum S-Bahnbereich, als sie bemerkte wie der Unbekannte von hinten in ihre geöffnete Handtasche griff. Daraufhin soll sie versucht haben, den Mann festzuhalten, was ihr jedoch nicht gelang. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend über den Bahnsteig in Richtung Lautenschlager Straße. Die Geschädigte mit deutscher Staatsangehörigkeit stellte schließlich das Fehlen ihrer Geldbörse fest und meldete dies der Bundespolizei. Den mutmaßlichen Täter beschreibt sie als etwa 50 Jahre alten und ca. 170cm großen Mann mit dunklen kurzen Haaren. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Basecap, einen hellgrünen Pullover sowie einen hellblauen Rucksack getragen haben. Die Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Taschendiebe besonders bei Menschenansammlungen auftreten und oftmals Tricks anwenden, um ihre Opfer abzulenken. Geldbeutel und andere Wertgegenstände sollten eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen getragen werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 10:12

    BPOLI S: Zeugen gesucht: Sexuelle Belästigung am Hauptbahnhof

    Stuttgart (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Montagmittag (22.09.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart. Gegen 13:00 Uhr hielt sich die Geschädigte am Querbahnsteig des Hauptbahnhofs Stuttgart auf, wo sie offenbar durch den unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und an der Hand gehalten wurde. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige die 34-Jährige gegen ihren Willen geküsst und sie im Intimbereich ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 10:11

    BPOLI S: Unbekannter geht Fahrgäste an

    Stuttgart (ots) - Am Montagnachmittag (22.09.2025) ging ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer S-Bahn der Linie S6 zwei Fahrgäste verbal und körperlich an. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr die 43-jährige Geschädigte zusammen mit ihrem 65-jährigen Begleiter gegen 16:30 Uhr mit der S-Bahn vom Hauptbahnhof Stuttgart in Richtung Feuerbach. Im Laufe der Fahrt soll ein bislang unbekannter Mann die ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:51

    BPOLI S: Bedrohung mit Fahrradschloss

    Biberach/Laupheim (ots) - Zu einer Bedrohung durch einen 44 Jahre alten Mann ist es am Samstagnachmittag (20.09.2025) gegen 15:00 Uhr in einem Zug von Biberach (Riß) nach Laupheim gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 44-jährige algerische Staatsangehörige nicht im Besitz eines Zugtickets, sodass er von zwei Mitarbeitern der DB AG im Alter von 18 und 36 Jahren aufgefordert wurde, den Zug in Laupheim zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren