Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Lederhose zerrissen

Stuttgart (ots)

Zu einer eher ungewöhnlichen Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (27.09.2026) am Bahnhof Bad Cannstatt.

Gegen 00:30 Uhr versuchten offenbar mehrere Besucher des Cannstatter Volksfestes, eine S-Bahn der Linie S2 in Richtung zu betreten. Aus einer bislang nicht bekannten Motivationslage heraus soll hierbei ein 47-jähriger französischer Staatsangehöriger so lange an der Lederhose eines 40-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit gerissen haben, bis diese zerriss.

Informierte Beamte der Bundespolizei konnten den alkoholisierten Tatverdächtigen noch am Bahnsteig antreffen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell