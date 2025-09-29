Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gepäckdieb festgenommen

Stuttgart (ots)

Nachdem ein 35-Jähriger in der Nacht von Sonntag auf Montag (29.09.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart den Laptop eines Reisenden entwendet hatte, wurde er kurz nach der Tat durch Beamte der Bundespolizei festgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge bestieg der 19-jährige Geschädigte gegen 00:32 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart einen Regionalexpress und verstaute dort sein Gepäck an einem Sitzplatz. Die Zeit bis zur Abfahrt des Zuges verbrachte der spanische Staatsangehörige anschließend rauchend auf dem Bahnsteig. Von dort konnte der Geschädigte offenbar beobachten, wie sich der Tatverdächtige im Zug an seinem Reisegepäck zu schaffen machte. Auch unabhängige Zeugen konnten beobachten, wie der tschechische Staatsangehörige den Laptop des 19-Jährigen an sich genommen haben soll. Mutmaßlich versuchte der Tatverdächtige zudem, seine Tathandlung mit einem Kissen abzudecken. Durch informierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte der 35-Jährige mitsamt des mutmaßlichen Stehlgutes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den tschechischen Staatsangehörigen.

