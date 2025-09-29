PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gepäckdieb festgenommen

Stuttgart (ots)

Nachdem ein 35-Jähriger in der Nacht von Sonntag auf Montag (29.09.2025) am Hauptbahnhof Stuttgart den Laptop eines Reisenden entwendet hatte, wurde er kurz nach der Tat durch Beamte der Bundespolizei festgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge bestieg der 19-jährige Geschädigte gegen 00:32 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart einen Regionalexpress und verstaute dort sein Gepäck an einem Sitzplatz. Die Zeit bis zur Abfahrt des Zuges verbrachte der spanische Staatsangehörige anschließend rauchend auf dem Bahnsteig. Von dort konnte der Geschädigte offenbar beobachten, wie sich der Tatverdächtige im Zug an seinem Reisegepäck zu schaffen machte. Auch unabhängige Zeugen konnten beobachten, wie der tschechische Staatsangehörige den Laptop des 19-Jährigen an sich genommen haben soll. Mutmaßlich versuchte der Tatverdächtige zudem, seine Tathandlung mit einem Kissen abzudecken. Durch informierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnte der 35-Jährige mitsamt des mutmaßlichen Stehlgutes angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den tschechischen Staatsangehörigen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 12:04

    BPOLI S: Reizstoff in S-Bahn freigesetzt: Bundespolizei sucht Zeugen

    Stuttgart (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger versprühte am späten Samstagabend (27.09.2025) in einer S-Bahn mutmaßlich Pfefferspray. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in einer S-Bahn der Linie S1 auf der Fahrt von Stuttgart nach Herrenberg, unmittelbar vor dem Bahnhof Rohr gegen 22:27 Uhr offenbar ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:01

    BPOLI S: Lederhose zerrissen

    Stuttgart (ots) - Zu einer eher ungewöhnlichen Sachbeschädigung kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (27.09.2026) am Bahnhof Bad Cannstatt. Gegen 00:30 Uhr versuchten offenbar mehrere Besucher des Cannstatter Volksfestes, eine S-Bahn der Linie S2 in Richtung zu betreten. Aus einer bislang nicht bekannten Motivationslage heraus soll hierbei ein 47-jähriger französischer Staatsangehöriger so lange an der Lederhose eines 40-Jährigen mit deutscher ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 13:44

    BPOLI S: Gefährliche Gleisüberschreitungen am Bahnhof Crailsheim

    Crailsheim (ots) - In den vergangenen Wochen registrierte die Bundespolizei am Bahnhof Crailsheim wiederholt gefährliche Gleisüberschreitungen. Besonders häufig nutzten Personen den Bereich zwischen dem Stadtgebiet (Rewe-Markt) und Bahnsteig 1, um die drei Gleise an einer nicht dafür vorgesehenen Stelle zu überqueren. Am gestrigen Tag wurden innerhalb von nur 60 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren