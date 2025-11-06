Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstählen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (05.11.2025) entwendete ein 17-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Prälat-Bigelmair-Straße. Gegen 16.00 Uhr verstaute der 17-Jährige Waren in seiner Tasche. An der SB-Kasse bezahlte er lediglich ein Teil. Nach dem Kassenbereich sprach ein Mitarbeiter den 17-Jährigen an und verständigte die Polizei. Der Beuteschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 17-Jährigen. Der 17-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Mittwoch (05.11.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter die Debitkarte einer 38-Jährigen in der Gesundbrunnenstraße. Gegen 16.00 Uhr stellte die 38-Jährige das Fehlen ihrer Karte fest. Zuvor war sie offenbar von einem unbekannten Mann angerempelt worden. Es entstand kein Beuteschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Die 38-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell