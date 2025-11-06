Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooterfahrerin unter Cannabiseinfluss
Augsburg (ots)
Spickel / Herrenbach - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (06.11.2025) fuhr eine 43-jährige Frau unter Drogeneinfluss in der Gentnerstraße. Gegen 03.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau auf ihrem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Zudem versperrten sie den E-Scooter am Straßenrand und stellten den Schlüssel des Schlosses sicher. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 43-Jährige. Die 43-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
