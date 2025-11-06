PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooterfahrerin unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Spickel / Herrenbach - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (06.11.2025) fuhr eine 43-jährige Frau unter Drogeneinfluss in der Gentnerstraße. Gegen 03.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die Frau auf ihrem E-Scooter. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Zudem versperrten sie den E-Scooter am Straßenrand und stellten den Schlüssel des Schlosses sicher. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 43-Jährige. Die 43-jährige Frau besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:34

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (05.11.2025) kam es zu einem Brand auf einem Balkon in der Thommstraße. Gegen 22.30 Uhr stellte die Bewohnerin den Brand fest, der bereits auf Balkonmöbel übergegangen war. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:33

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstählen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (05.11.2025) entwendete ein 17-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Prälat-Bigelmair-Straße. Gegen 16.00 Uhr verstaute der 17-Jährige Waren in seiner Tasche. An der SB-Kasse bezahlte er lediglich ein Teil. Nach dem Kassenbereich sprach ein Mitarbeiter den 17-Jährigen an und verständigte die Polizei. Der Beuteschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich. Die Polizei ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (05.11.2025) kam es zu einem Betrug am Martin-Luther-Platz. Gegen 17.00 Uhr bat eine bislang unbekannte Täterin eine 21-jährige Frau um Bargeld. In englischer Sprache gab sie an, dass sie Geldprobleme habe und ihre Kinder nicht mehr versorgen könne und ob sie ihr Milchpulver kaufen könne. Die Frau begab sich mit der Unbekannten in mehrere Supermärkte. Schließlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren