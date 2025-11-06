Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei Augsburg und Donauwörth

Augsburg (ots)

Landkreis Dillingen - Im Zeitraum von Donnerstag (30.10.2025) bis Sonntag (03.11.2025) führte die Verkehrspolizei Donauwörth Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße B16 bei Dillingen in Fahrtrichtung Günzburg durch. Hierfür setzten die Beamten einen sogenannten Blitzanhänger ein. Insgesamt mussten über 300 Autofahrer beanstandet werden. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer am Freitag (31.10.2025) mit einer Geschwindigkeit von 159 km/h bei erlaubten 100km/h. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 960 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Insgesamt beanstandeten die Beamten 9 Fahrverbote. Bundesstraße B2 - Am Montag (03.11.2025) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg in den späten Nachmittagsstunden eine mobile Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 2 bei Allmannshofen durch.

Von insgesamt rund 5.300 gemessenen Fahrzeugen waren über 70 Fahrzeuge deutlich zu schnell unterwegs. Rund 20 Verstöße zogen eine Bußgeldanzeige nach sich. Ein Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot, da dieser mit 202 km/h bei erlaubten 120km/h unterwegs war.

Eine Überschreitung von mehr als 70 km/h nach Toleranzabzug sieht in der Regel einen Bußgeldbescheid mit jeweils 2 Punkten, 3 Monaten Fahrverbot, sowie 1.400 Euro Geldbuße vor.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren eine der Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen darstellt.

