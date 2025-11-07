Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Dienstag (04.11.2025), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (06.11.2025), 09.15 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Schwangaustraße.

Der blaue Opel parkte am Fahrbahnrand. Am Auto wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Spickel-Herrenbach - Am Donnerstag (06.11.2025), in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Herrenbachstraße.

Der schwarze Volvo parkte am Fahrbahnrand. Am Auto wurde die linke hintere Türe beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell