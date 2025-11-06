Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannter entwendet Geldbörse

Löhne (ots)

(jd) Gegen 13.15 Uhr bemerkte eine 66-jährige Frau aus Löhne gestern (05.11.) das Fehlen ihrer Geldbörse. Die Frau hatte die graue Geldbörse auf einem Parkplatz an der Königstraße in ihre Jackentasche gesteckt und betrat einen angrenzenden Supermarkt. Beim Bezahlen stellte sie dann fest, dass eine bislang unbekannte Person das Portemonnaie an sich genommen hat. Darin befand sich neben diversen Bank- und Ausweiskarten eine dreistellige Summe Bargeld. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem oder der Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell