Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannter entwendet Geldbörse

Löhne (ots)

(jd) Gegen 13.15 Uhr bemerkte eine 66-jährige Frau aus Löhne gestern (05.11.) das Fehlen ihrer Geldbörse. Die Frau hatte die graue Geldbörse auf einem Parkplatz an der Königstraße in ihre Jackentasche gesteckt und betrat einen angrenzenden Supermarkt. Beim Bezahlen stellte sie dann fest, dass eine bislang unbekannte Person das Portemonnaie an sich genommen hat. Darin befand sich neben diversen Bank- und Ausweiskarten eine dreistellige Summe Bargeld. Mögliche Zeugen, die Angaben zu dem oder der Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

  • 05.11.2025 – 10:38

    POL-HF: Zusammenstoß nach Vorfahrtverletzung - Eine Person verletzt

    Herford (ots) - (hd) Am Dienstag (04.11.2025) ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Skoda Rapid den Orthweg in Herford in Richtung Engerstraße. Als er den Mittelweg kreuzte, fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Golf aus dieser verkehrsrechtlich untergeordneten Straße in den ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 10:37

    POL-HF: Versuchter Pkw-Diebstahl - Unbekannte beschädigen Türschloss

    Herford (ots) - (hd) Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Montagabend (03.11.2025) und Dienstagmorgen (04.11.2025) Zutritt zu der Tiefgarage eines an der Johannisstraße in Herford gelegenen Mehrfamilienhauses. Dort beschädigten sie das Türschloss eines neuwertigen Suzuki Vitara. Offenbar gelang es ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen und ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 08:15

    POL-HF: Sachbeschädigung an KFZ - Mehrere Reifen an PKW zerstochen

    Herford (ots) - (um) Gestern erstatteten mehrere Fahrzeughalter Anzeige, da an ihren PKW die Reifen zerstochen waren. Bislang unbekannte Täter stachen in der Nacht, vermutlich gegen 02:50 Uhr, in der Wohnsiedlung am Brokamp in mehrere Reifen an mindestens zwei Fahrzeugen. Der genaue Schaden muss noch aufgearbeitet werden, es dürfe aber ein Sachschaden von mehreren hundert Euro pro Fall entstanden sein. Die Polizei sucht ...

    mehr
