Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an KFZ - Mehrere Reifen an PKW zerstochen

Herford (ots)

(um) Gestern erstatteten mehrere Fahrzeughalter Anzeige, da an ihren PKW die Reifen zerstochen waren. Bislang unbekannte Täter stachen in der Nacht, vermutlich gegen 02:50 Uhr, in der Wohnsiedlung am Brokamp in mehrere Reifen an mindestens zwei Fahrzeugen. Der genaue Schaden muss noch aufgearbeitet werden, es dürfe aber ein Sachschaden von mehreren hundert Euro pro Fall entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

