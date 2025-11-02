POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet
Hiddenhausen (ots)
(PH) Am Samstag, den 01.11.2025, gegen 03:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrradfahrer einen blauen Audi A3. Das Fahrzeug stand am Gehwegrand der Nachtigallstraße. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221-888-0 in Verbindung zu setzen.
