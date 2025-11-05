PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß nach Vorfahrtverletzung - Eine Person verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Dienstag (04.11.2025) ereignete sich in Herford ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch verletzt wurde. Gegen 16:15 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Skoda Rapid den Orthweg in Herford in Richtung Engerstraße. Als er den Mittelweg kreuzte, fuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Golf aus dieser verkehrsrechtlich untergeordneten Straße in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 48-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. An den beiden Fahrzeugen entstanden umfangreiche Sachschäden. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenssumme wird auf mindestens 11.000,- Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

