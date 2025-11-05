Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Pkw-Diebstahl - Unbekannte beschädigen Türschloss

Herford (ots)

(hd) Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Montagabend (03.11.2025) und Dienstagmorgen (04.11.2025) Zutritt zu der Tiefgarage eines an der Johannisstraße in Herford gelegenen Mehrfamilienhauses. Dort beschädigten sie das Türschloss eines neuwertigen Suzuki Vitara. Offenbar gelang es ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen und in den Fahrzeuginnenraum einzudringen. Der an dem Pkw entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die im Umfeld der Johannisstraße etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

