PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Pkw-Diebstahl - Unbekannte beschädigen Türschloss

Herford (ots)

(hd) Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Montagabend (03.11.2025) und Dienstagmorgen (04.11.2025) Zutritt zu der Tiefgarage eines an der Johannisstraße in Herford gelegenen Mehrfamilienhauses. Dort beschädigten sie das Türschloss eines neuwertigen Suzuki Vitara. Offenbar gelang es ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen und in den Fahrzeuginnenraum einzudringen. Der an dem Pkw entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die im Umfeld der Johannisstraße etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 08:15

    POL-HF: Sachbeschädigung an KFZ - Mehrere Reifen an PKW zerstochen

    Herford (ots) - (um) Gestern erstatteten mehrere Fahrzeughalter Anzeige, da an ihren PKW die Reifen zerstochen waren. Bislang unbekannte Täter stachen in der Nacht, vermutlich gegen 02:50 Uhr, in der Wohnsiedlung am Brokamp in mehrere Reifen an mindestens zwei Fahrzeugen. Der genaue Schaden muss noch aufgearbeitet werden, es dürfe aber ein Sachschaden von mehreren hundert Euro pro Fall entstanden sein. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 10:06

    POL-HF: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

    Hiddenhausen (ots) - (PH) Am Samstag, den 01.11.2025, gegen 03:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrradfahrer einen blauen Audi A3. Das Fahrzeug stand am Gehwegrand der Nachtigallstraße. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 09:21

    POL-HF: Wohnungseinbruch - Täter flüchten von Zweifamilienhaus

    Spenge (ots) - (um) Ein lautes Klirren in der Erdgeschoßwohnung verwirrte die Bewohner eines Zweifamilienhauses an der Ketteler Straße, gestern (30.10.), gegen 18:39 Uhr. Bei der Nachsicht, was in dem Erdgeschoß des Hauses geschehen war, stellte sich heraus, dass zwei dunkel gekleidete Personen durch ein Fenster in die untere Wohnung eingebrochen waren. Die beiden etwa 180cm großen auffällig dunkel gekleideten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren