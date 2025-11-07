Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 32-Jähriger ohne Führerschein in der Kaltenhofenstraße unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr gab der 32-Jährige zunächst aufgrund eines Fahrverbots bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 seinen Führerschein ab. Nach dem Verlassen der Dienststelle stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige mit seinem Auto wegfuhr. Die Beamten hielten den Mann an und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 32-Jährigen. Der 32-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell