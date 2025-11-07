PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 32-Jähriger ohne Führerschein in der Kaltenhofenstraße unterwegs.

Gegen 20.00 Uhr gab der 32-Jährige zunächst aufgrund eines Fahrverbots bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 seinen Führerschein ab. Nach dem Verlassen der Dienststelle stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige mit seinem Auto wegfuhr. Die Beamten hielten den Mann an und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 32-Jährigen. Der 32-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
  • 07.11.2025 – 12:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Donnerstag (06.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Parkhaus in der Imhofstraße. Gegen 18.30 Uhr meldete ein Passant den Brand. Offenbar entzündeten dort ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Unrat. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:00

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

    Augsburg (ots) - Hochzoll - In der Zeit von Dienstag (04.11.2025), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (06.11.2025), 09.15 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Schwangaustraße. Der blaue Opel parkte am Fahrbahnrand. Am Auto wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:49

    POL Schwaben Nord: Brand in Mehrfamilienhaus

    Augsburg (ots) - Nördlingen - Am Donnerstag (06.11.2025) kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Von-Linden-Straße. Ein 55-jähriger Bewohner verstarb im Nachgang. Gegen 01.45 Uhr bemerkten Anwohner den Brand in der Wohnung und verständigten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war deutliche Rauchentwicklung und Feuer in der Wohnung erkennbar. Die Feuerwehr brachte den ...

    mehr
