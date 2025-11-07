Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (06.11.2025) verschafften sich drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren Zutritt zu einem Gelände an der Blauen Kappe und entwendeten einen Feuerlöscher.

Gegen 11.45 Uhr meldete ein Passant die Jugendlichen bei der Polizei. Die Jugendlichen sprühten mit vier Feuerlöschern herum. Auf Ansprache des Passanten flüchteten das Trio. Kurze Zeit später kamen die Jugendlichen auf das Gelände zurück, um ihren Tretroller zu holen. Dabei konnten die Jugendlichen von Einsatzkräften der Polizei angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie Missbrauch von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gegen die 13- und 14-Jährigen. Alle Beteiligten besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

