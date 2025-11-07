PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (06.11.2025) verschafften sich drei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren Zutritt zu einem Gelände an der Blauen Kappe und entwendeten einen Feuerlöscher.

Gegen 11.45 Uhr meldete ein Passant die Jugendlichen bei der Polizei. Die Jugendlichen sprühten mit vier Feuerlöschern herum. Auf Ansprache des Passanten flüchteten das Trio. Kurze Zeit später kamen die Jugendlichen auf das Gelände zurück, um ihren Tretroller zu holen. Dabei konnten die Jugendlichen von Einsatzkräften der Polizei angetroffen werden.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch sowie Missbrauch von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln gegen die 13- und 14-Jährigen. Alle Beteiligten besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 12:15

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Bike Fahrer

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 49-Jähriger mit einem getunten E-Bike unterwegs. Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass das E-Bike umgebaut wurde und durch reine Motorleistung betrieben werden kann. Da die Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung zu hoch waren, erfüllte das Gefährt alle Eigenschaften eines ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:10

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (06.11.2025) war ein 32-Jähriger ohne Führerschein in der Kaltenhofenstraße unterwegs. Gegen 20.00 Uhr gab der 32-Jährige zunächst aufgrund eines Fahrverbots bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 seinen Führerschein ab. Nach dem Verlassen der Dienststelle stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige mit seinem Auto wegfuhr. Die Beamten hielten den Mann an und unterbanden ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Donnerstag (06.11.2025) kam es zu einem Brand in einem Parkhaus in der Imhofstraße. Gegen 18.30 Uhr meldete ein Passant den Brand. Offenbar entzündeten dort ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Unrat. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren