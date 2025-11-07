Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Schneller Fahndungserfolg - Tatverdächtiger ermittelt
Recklinghausen (ots)
Seit heute 12:45 Uhr suchte die Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen. Ihm wird ein EC-Kartenbetrug an der Kirchhellener Straße vorgeworfen. Durch den Hinweis eines Zeugen konnte der Mann identifiziert werden. Der Tatverdächtige kommt aus Oberhausen.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitten darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere die veröffentlichten Fotos zu löschen.
