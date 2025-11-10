Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendlicher nach Diebstahl in Freizeitpark gestellt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag entwendete ein 15-Jähriger aus Gladbeck in einem Fahrgeschäft eine Handtasche. Eine 29-jährige Bochumerin legte ihre Handtasche für die Dauer der Fahrt in die dafür vorgesehene Ablage. Der 15-Jährige nahm die Handtasche an sich, versteckte sie unter seinem Pullover und ging anschließend in die nahegelegenen Toiletten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachtete die Tat auf dem Überwachungssystem und folgte dem Dieb. Er konnte den Gladbecker samt Diebesgut stellen und der Polizei übergeben. Die Ermittlungen zu weiteren Diebstählen durch den 15-Jährigen dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

