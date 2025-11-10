PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: 19-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle und wird vom Diensthund gefasst

Recklinghausen (ots)

Am Freitag (07.11.) war ein Diensthundeführer in seinem Dienstwagen auf der Kaiserstraße unterwegs. Kurz vor Mitternacht wollte er dort einen Autofahrer nach einem Verkehrsverstoß kontrollieren.

Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer. Als die Flucht mit dem Auto nicht gelang, sprangen er und anschließend auch sein Beifahrer und ein weiterer Insasse aus dem Auto und rannten weg. Der Polizist war mit seinem Diensthund genauso schnell und konnte den Fahrer in einem Hinterhof an der Nimrodstraße an einem Zaun stellen. Als der 19-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehenblieb und trotzdem über den Zaun kletterte, wurde er vom Diensthund mit einem Biss in den Arm daran gehindert. Er wurde vorläufig festgenommen.

Es ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer vor Antritt der Fahrt Alkohol getrunken haben könnte, sodass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Biss erlitt er leichte Verletzungen. Sein Führerschein wurde eingezogen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
