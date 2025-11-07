PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 15-Jährige wird vermisst - mit Fotos

POL-RE: Bottrop: 15-Jährige wird vermisst - mit Fotos
  • Bild-Infos
  • Download

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einer 15-Jährigen aus Bottrop um Mithilfe. Die Jugendliche verließ am 04.11.25 gegen 08:30 Uhr ihre Wohnanschrift und wird seitdem vermisst. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat. Die Jugendliche hat persönliche Verbindungen nach Gelsenkirchen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Ein Foto des Mädchens und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185632

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Alina Schulte-Zurhausen
Telefon: 02361 55 1041
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren