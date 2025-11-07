Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 15-Jährige wird vermisst - mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet bei der Suche nach einer 15-Jährigen aus Bottrop um Mithilfe. Die Jugendliche verließ am 04.11.25 gegen 08:30 Uhr ihre Wohnanschrift und wird seitdem vermisst. Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat. Die Jugendliche hat persönliche Verbindungen nach Gelsenkirchen.

Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Ein Foto des Mädchens und weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/185632

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

