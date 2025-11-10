Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Fahrradfahrer beim Abbiegen touchiert - Autofahrer fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Ein 42-jähriger Marler stürzte nach einem Zusammenstoß mit einem Kleinwagen und wurde leicht verletzt - der Autofahrer fuhr davon.

Der 42-jährige Marler fuhr heute, gegen 05:30 Uhr, auf der Hervester Straße in Richtung Dorsten. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog in Höhe des Wittebergwegs nach rechts ab und touchierte den Radfahrer, der daraufhin zu Fall kam. Weitere Hinweise auf den Unfallbeteiligten liegen nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell