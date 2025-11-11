Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorraddieb binnen 24 Stunden gestellt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Motorraddiebstahl konnte die Polizei einen 18-jährigen Bottroper noch am selben Tag stellen.

Am Montagmorgen meldete ein 64-jähriger Bottroper der Polizei, dass sein Motorrad in der vergangenen Nacht von der Straße "An der Kommende" gestohlen wurde. Die Polizei leitete hierzu ein Strafverfahren und eine Fahndung ein. Gestern Abend meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei ein verdächtiges Fahrzeug. Er gab an, dass die Front aufgebrochen aussehe und schlussfolgerte, dass es gestohlen sein könnte. Er hatte Recht - es handelte sich um das Motorrad des 64-Jährigen. Im Rahmen der Fahndung konnten die Polizistinnen und Polizisten das Motorrad entdecken. Nach kurzer Nacheile ließen Fahrer und Sozius das Fahrzeug auf der Peterstraße zurück und flüchteten fußläufig. Der 18-jährige Fahrer konnte kurz darauf angetroffen und festgenommen werden. Der Bottroper war ohne Führerschein unterwegs. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Identität des Sozius wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell