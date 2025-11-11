PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fotofahndung - Männer nach Trickdiebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Mithilfe von Fotos sucht die Polizei aktuell nach zwei mutmaßlichen Betrügern. Die bislang unbekannten Männer klingelten bei einer Seniorin an der Kampstraße und gaukelten ihr vor, ihr Dach reparieren zu wollen. Unter diesem Vorwand verschafften die "falschen Dachdecker" sich Zutritt zur Wohnung. Nachdem die Männer sich verabschiedeten, bemerkte die Seniorin, dass die Unbekannten ihr Erspartes aus dem Schlafzimmer mitgenommen hatten. Ein Zeuge fotografierte die Tatverdächtigen.

Fotos und weitere Infos finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/185877

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

