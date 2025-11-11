Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Fotofahndung - Männer nach Trickdiebstahl gesucht
Recklinghausen (ots)
Mithilfe von Fotos sucht die Polizei aktuell nach zwei mutmaßlichen Betrügern. Die bislang unbekannten Männer klingelten bei einer Seniorin an der Kampstraße und gaukelten ihr vor, ihr Dach reparieren zu wollen. Unter diesem Vorwand verschafften die "falschen Dachdecker" sich Zutritt zur Wohnung. Nachdem die Männer sich verabschiedeten, bemerkte die Seniorin, dass die Unbekannten ihr Erspartes aus dem Schlafzimmer mitgenommen hatten. Ein Zeuge fotografierte die Tatverdächtigen.
Fotos und weitere Infos finden Sie hier:
https://polizei.nrw/fahndung/185877
Hinweistelefon: 0800 2361 111
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell