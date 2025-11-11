PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See/ Castrop-Rauxel/ Marl: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Haltern am See:

Bislang unbekannte Täter brachen am Montagnachmittag in eine Doppelhaushälfte am Tulpenweg ein. In der Zeit von 14:15 Uhr bis 20:20 Uhr hebelten die Unbekannten ein Küchenfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar.

Castrop-Rauxel:

In der Zeit von Montag (16:00 Uhr) bis Dienstag (06:50 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße "Alter Kirchplatz" ein. Nach ersten Ermittlungen hebelten die Unbekannten eine Tür an der Gebäuderückseite auf. Sie durchsuchten den Kindergarten nach Diebesgut, flüchteten anschließend vermutlich aber ohne Beute.

Marl:

Heute Vormittag hörte ein Anwohner eines Einfamilienhauses der Frankenstraße einen lauten Knall aus dem Erdgeschoss. Er rief nach seiner Frau - sie hatte das Haus aber bereits verlassen. Als er nachschaute, konnte er eine offene Haustür mit frischen Hebelspuren feststellen. Vermutlich hatten Einbrecher versucht, sich Zugang zum Haus zu verschaffen, wurden dann aber vom Anwohner überrascht. Sie konnten unerkannt flüchten.

Hinweise zu den Vorfällen werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

