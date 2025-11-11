PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Falsche Wasserwerker stahlen einer älteren Dame Bargeld - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Am Montagmittag klingelten zwei Männer an der Haustür einer Seniorin an der Schlenkestraße. Die Männer berichteten von einem Rohrbruch auf der Straße, sie wollen nun die Wasserleitung und das Waschbecken in der Wohnung der Dame überprüfen. Nun ging einer der Männer mit der Seniorin ins Badezimmer, lenkte sie ab, während augenscheinlich sein Komplize eine Tasche mit Bargeld aus dem Kleiderschrank der Dame nahm. Einer der Männer trug eine neongelbe Warnweste und eine Cappy. Er hinkte auffallend.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Informationen und Präventionshinweise haben wir auch auf unserer Internetseite zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
A.V
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 12:24

    POL-RE: Marl: Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber fest

    Recklinghausen (ots) - Nachdem ein Mann aus Marl einen Fußgänger überfiel, konnte die Polizei ihn kurze Zeit später stellen und festnehmen. Ein 31-jähriger Mann aus Marl war gestern gegen 21:00 Uhr an einem Parkplatz an der Ovelheider Straße unterwegs. Dort wurde er von einem Mann angesprochen und aufgefordert, ihm sein Geld zu geben. Dabei zeigte der Tatverdächtige auch kurz ein Messer unter seiner Jacke. Der ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:12

    POL-RE: Bottrop: Motorraddieb binnen 24 Stunden gestellt

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Motorraddiebstahl konnte die Polizei einen 18-jährigen Bottroper noch am selben Tag stellen. Am Montagmorgen meldete ein 64-jähriger Bottroper der Polizei, dass sein Motorrad in der vergangenen Nacht von der Straße "An der Kommende" gestohlen wurde. Die Polizei leitete hierzu ein Strafverfahren und eine Fahndung ein. Gestern Abend meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren