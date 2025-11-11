Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld

Recklinghausen (ots)

Falsche Wasserwerker stahlen einer älteren Dame Bargeld - die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Am Montagmittag klingelten zwei Männer an der Haustür einer Seniorin an der Schlenkestraße. Die Männer berichteten von einem Rohrbruch auf der Straße, sie wollen nun die Wasserleitung und das Waschbecken in der Wohnung der Dame überprüfen. Nun ging einer der Männer mit der Seniorin ins Badezimmer, lenkte sie ab, während augenscheinlich sein Komplize eine Tasche mit Bargeld aus dem Kleiderschrank der Dame nahm. Einer der Männer trug eine neongelbe Warnweste und eine Cappy. Er hinkte auffallend.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Informationen und Präventionshinweise haben wir auch auf unserer Internetseite zusammengefasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell