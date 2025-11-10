PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: "Wildpinkler" muss hinter Gitter

Leipzig (ots)

Dass ihn ausgerechnet seine Notdurft hinter "schwedische Gardinen" führt, damit hätte ein 48-jähriger Deutscher sicher nicht gerechnet. Der Mann urinierte am Samstagabend gegen eine Wand des Hauptbahnhofs in Leipzig und wurde dabei von der Bundespolizei erwischt. Die Beamten überprüften den Mann und stellten dabei fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht in Borna hatte ihn Ende des letzten Jahres wegen Betrugs zu einer Strafe von 15 Tagessätzen a 30 EUR verurteilt. Da der wohnsitzlose Mann diese nicht zahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

