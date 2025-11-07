Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Zeugenaufruf - Bundespolizei Leipzig sucht Graffitisprüher vom Haltepunkt Leipzig-Gohlis

Leipzig (ots)

Am späten Mittwochabend haben bislang unbekannte Täter eine S-Bahn der DB Regio am Haltepunkt Leipzig-Gohlis mit Lackfarbe besprüht.

Die Bundespolizei Leipzig wurde darüber informiert, dass an mehreren Wagen einer S-Bahn Graffiti besprüht wurde. Das Graffiti erstreckt sich über eine Fläche von 26 Quadratmetern. Die S-Bahn fuhr von HP Leipzig-Miltitzer Allee in Richtung Hauptbahnhof Leipzig. Die Täter hätten die Türblockierung entriegelt, sodass die S-Bahn nicht weiterfahren konnten. Während des Stillstandes besprühten mehrere schwarzbekleidete vermummte Personen illegal die S-Bahn mittels Farbe.

Kameraaufzeichnungen liegen der Bundespolizei Leipzig für weitere Ermittlungen vor.

Die Bundespolizei Leipzig ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln und sucht Zeugen welche sich in der S-Bahn S1 in Richtung Hauptbahnhof sowie am Haltepunkt Gohlis im Zeitraum 23:00 - 23:20 Uhr am Mittwoch, den 05.11.2025 aufgehalten haben könnten.

Hinweise zur Tat oder den Tätern werden bitte an die Bundespolizei Leipzig über die Telefonnummer 0341 / 997 99 0 oder per E-Mail bpoli.leipzig@polizei.bund.de erbeten.

