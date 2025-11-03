PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: "...ich habe eine Bombe im Koffer..."

Leipzig (ots)

Diese Worte können für einen 58-jährigen Deutschen teuer werden. Eigentlich wollte der 58-Jährige am Reformationstag vom Flughafen Leipzig/Halle nach Ägypten fliegen. Doch bei der Luftsicherheitskontrolle war für ihn und seine fünf Begleiter Schluss.

Während der Sicherheitskontrolle äußerte er, dass er eine Bombe im Koffer hat. Auch auf Nachfrage des Sicherheitspersonals wiederholte er seine Worte. Daraufhin wurden die Beamten der Bundespolizei alarmiert. Diese trennten den Deutschen von seinem Gepäck und prüften es. Die Bundespolizisten fanden weder gefährliche Gegenstände noch Sprengstoff in dem Gepäck.

Allerdings blieb der Ausspruch nicht ohne Folgen. Das Luftfahrtunternehmen und der Flugkapitän schlossen den 58-Jährigen und seine fünf Begleiter vom Flug nach Ägypten aus und alle wurden durch die Bundespolizei aus dem Sicherheitsbereich gebracht. Zeitgleich wurde das Gepäck der ausgeschlossenen Passagiere aus dem Flugzeug wieder ausgeladen.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den 58-Jährigen Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Vortäuschen einer Straftat, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit eingeleitet. Das Flugzeug startete rund 10 Minuten später. Die Schadenshöhe, welche unter anderem den Dienstleistungsunternehmen am Flughafen und der betroffenen Airline entstanden ist, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Pressesprecher
Jens Damrau
Telefon: 0341-271497 108
Mobil: 0172/305 12 80
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

