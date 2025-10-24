PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI L: Augen auf beim Brötchenkauf- Bundespolizist entdeckt Tatverdächtigen beim Bäcker

Leipzig (ots)

Ein Bundespolizist in zivil entdeckte heute Morgen ein ihm bekanntes Gesicht bei einem Bäcker am Hauptbahnhof in Leipzig: Irgendwo hatte er den Mann, der gerade einen Kaffee trank und dabei Zeitung las schon einmal gesehen. Und dann fiel es ihm ein - der Mann steht auf der polizeiinternen Fahndungsliste. Er steht im Verdacht, am 10. April 2025 einen anderen Mann mit einem Schraubendreher bedroht zu haben. Der Polizist kontrollierte ihn und nahm seine Personalien auf.

Damit konnte ein weiterer Verdächtiger einer Straftat aus der Anonymität geholt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Yvonne Manger
Telefon: 0341-271497 107
Mobil: 0173-2766341
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

