Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Bundespolizisten nach missglücktem Falschgeldumtausch angegriffen

Leipzig (ots)

Gestern Nachmittag wollte ein 35-jähriger Deutscher bei der Reisebank im Leipziger Hauptbahnhof eine 100-Dollar-Note umtauschen. Doch schnell stellten die Mitarbeiter der Bank fest, dass es sich zweifelsfrei um Falschgeld handelt. Daraufhin informierten sie die Leipziger Bundespolizei.

Auch die Beamten erkannten schnell, dass es sich bei dem Geldschein nicht um einen echten Dollarschein handelt. Allerdings war der polizeibekannte 35-Jährige mit dem Ergebnis und den Maßnahmen der Bundespolizisten nicht einverstanden.

Der Deutsche griff die Beamten an und versuchte sie zu schlagen. Die Polizisten überwältigten ihn und brachten den Mann in Handschellen zur Wache. Auf dem Weg dahin versuchte er sich seiner Festnahme zu widersetzten und beleidigte die Polizisten fortlaufend.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen Inverkehrbringen von Falschgeld, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Beleidigung eingeleitet. Der Geldschein wurde als Beweismittel sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Leipzig
Pressesprecher
Jens Damrau
Telefon: 0341-271497 108
Mobil: 0172/305 12 80
E-Mail: presse.leipzig@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell

