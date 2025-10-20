Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: BSG-Anhänger greifen LOK-Fans am Haltepunkt Leipzig-MDR an

Leipzig (ots)

Am Rande der gestrigen Spielbegegnung, 1. FC LOK Leipzig gegen BSG Chemie Leipzig kam es im Rahmen der Rückreise zu einer Auseinandersetzung zwischen Fans beider Fußballlager.

Gegen 18:00 Uhr betraten ca. 240 BSG-Anhänger den Haltepunkt Leipzig MDR. Unmittelbar nach Einfahrt der S1 griffen mehrere vermummte BSG-Anhänger in der S-Bahn befindliche LOK-Fans massiv an und raubten einigen Geschädigten ihr Fan-Equipment.

Mit Unterstützung der Polizeidirektion Leipzig konnte die Lage am Halte-punkt unter Kontrolle gebracht werden.

In der Folge wurde die S-Bahn, in welche die BSG-Anhänger zwischen-zeitlich eingestiegen waren, ohne weiteren Halt zum Hauptbahnhof Leipzig geleitet und die darin befindlichen Fußball-Fans einer eingehen-den Kontrolle unterzogen.

Neben der Feststellung der 245 Identitäten der Personen durchsuchten die Landes- und Bundespolizisten den Reisezug. Dabei stellten die Beamten mehrere Sturmhauben, Quarzhandschuhe, vier Mal Beißschutz, Betäubungsmittel und Pyrotechnik sowie einen LOK-Fan-Artikel sicher. In der Folge der polizeilichen Maßnahmen, welche bis 22:10 Uhr andauerten kam es erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr: 77 Züge fuhren verspätet, 14 Züge wurden umgeleitet und 6 Züge fielen komplett aus.

Die Bundespolizei leitete mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Raubs, Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung ein.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell