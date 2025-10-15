Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Flüchtiger Täter greift Bundespolizisten an

Leipzig (ots)

Gestern Abend gegen halb Elf beobachtete eine Streife der Leipziger Bundespolizei an der Osthalle des Leipziger Hauptbahnhofes eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei versuchte einer der Bei-den dem Anderen eine Flasche auf den Kopf zu schlagen. Dieser konnte die Flaschenschläge allerdings abwehren. Als die Beamten sich den Beiden näherte, floh der Angreifer.

Im Bereich der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof wurde der 21-jährige Deutsche von den Beamten erkannt und festgenommen. Der Deutsche reagierte sofort aggressiv und wehrte sich gegen seine Festnahme. Die Bundespolizisten überwältigten ihn und brachten ihn in Handschellen zur Wache.

Nachdem ihm die Beamten in der Wache die Handschellen abgenommen hatten, griff der 21-Jährige sie mit Faustschlägen und Kopfstößen an und beleidigte die Polizisten. Dabei traf er einen Beamten am Kopf und verletzte ihn leicht.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen den einschlägig polizeibekannten Deutschen Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand, sowie Beleidigung eingeleitet.

