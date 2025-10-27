Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Erst geklaut, dann Polizistin angegriffen und später in die JVA eingeliefert

Leipzig (ots)

Gestern Abend wurden die Beamten der Bundespolizei nach einer Diebstahlshandlung alarmiert.

Ein 43-Jähriger Deutscher klaute mehrere Artikel aus vermutlich mehreren Geschäften im Leipziger Hauptbahnhof. Als die Streife eintraf, verhielt sich der Mann sehr aggressiv und unkooperativ. Beim Überprüfen seiner Personalien stellte sich heraus, dass er vom Amtsgericht Leipzig mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Deutsche hatte nicht zum ersten Mal etwas gestohlen und deshalb wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Als die Bundespolizisten ihm diese Information mitteilten, leistete er Widerstand und versuchte gegen die Beamten zu treten. Dabei verletzte er eine Polizistin am rechten Bein.

Der 43-jährige wurde festgenommen und die Bundespolizei Leipzig leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstand ein. Heute führten die Polizisten den Deutschen dem Haftrichter am Amtsgericht Leipzig vor. Dieser bestätigte den Haftbefehl. Anschließend wurde er in die JVA Leipzig eingeliefert.

Bei dem Vorfall wurde die Bundespolizistin leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell