Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mutwillige Sachbeschädigung an Schloßgalerie, Täter zeigt sich reumütig

Wittlich (ots)

Am 23.11.2025 gegen 16:25 Uhr begab sich ein 36-jähriger Mann aus dem Bereich der VG Bernkastel-Wittlich zur Schloßgalerie in Wittlich und beschädigte hier mehrere Kacheln der Außenfassade durch Tritte.

Im Anschluss entfernte er sich von der Tatörtlichkeit.

Während der polizeilichen Tatortaufnahme erschien der 36-Jährige erneut vor Ort, begab sich zu den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, gestand die Tat ein und entschuldigte sich für sein Verhalten.

Ein genaues Motiv für sein Handeln konnte er im Rahmen der ersten Angaben vor Ort nicht angeben.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

