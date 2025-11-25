Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Wittlich (ots)

Am 24.11.2025 gegen 06:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein bisher unbekannter Täter die Heizung im Vorraum der Sparkasse in Wittlich beschädigt hatte.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell