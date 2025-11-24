PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Spiegelkollision bei Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Samstag, den 22.11.2025, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Verdener Landstraße (B215) in Nienburg, Höhe Hausnummer 156, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte während eines Überholvorgangs den entgegenkommenden Audi A6 eines 48-jährigen Nienburgers, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Der Audi-Fahrer musste nach eigenen Angaben eine Vollbremsung einleiten und ausweichen, um eine schwerere Kollision zu verhindern.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt in Richtung Rohrsen fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Audi handeln.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen sowie den Fahrer selbst, sich unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 08:21

    POL-NI: Auffahrunfall an Ampel - zwei Personen leicht verletzt

    Stolzenau (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Schlüsselburger Straße in Stolzenau zu einem Auffahrunfall. Eine 18-jährige Smart-Fahrerin musste an der Lichtzeichenanlage zur B441 verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 23-jährige Liebenauer konnte auf winterglatter Fahrbahn seinen Daimler E300 nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die 18-jährige Fahrerin sowie ihre ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:19

    POL-NI: Glatteis: Pkw prallt gegen Mauer und Gartenzaun

    Rodewald (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 21:55 Uhr, kam ein 22-jähriger Neustädter mit seinem VW Passat auf der L192 in Rodewald aufgrund von Glätte nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Mauer und einem angrenzenden Gartenzaun und kam dort zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Rückfragen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 08:11

    POL-NI: Zusammenstoß beim Einfahren auf die B83 - eine Person leicht verletzt

    Luhden (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83 in Luhden zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Fahrerin aus Fürstenwalde/Spree wollte mit ihrem Mercedes vom Tankstellengelände nach links in Richtung Rinteln einfahren und schätzte dabei das Fahrverhalten eines von links kommenden VW Passat, der von einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren