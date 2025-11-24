Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Spiegelkollision bei Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Samstag, den 22.11.2025, gegen 15:50 Uhr, kam es auf der Verdener Landstraße (B215) in Nienburg, Höhe Hausnummer 156, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte während eines Überholvorgangs den entgegenkommenden Audi A6 eines 48-jährigen Nienburgers, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel kam. Der Audi-Fahrer musste nach eigenen Angaben eine Vollbremsung einleiten und ausweichen, um eine schwerere Kollision zu verhindern.

Der unfallverursachende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend unerlaubt in Richtung Rohrsen fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Audi handeln.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen sowie den Fahrer selbst, sich unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell