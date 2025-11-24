Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Glatteis: Pkw prallt gegen Mauer und Gartenzaun
Rodewald (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 21:55 Uhr, kam ein 22-jähriger Neustädter mit seinem VW Passat auf der L192 in Rodewald aufgrund von Glätte nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.
Das Fahrzeug kollidierte mit einer Mauer und einem angrenzenden Gartenzaun und kam dort zum Stehen.
Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell