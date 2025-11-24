Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Glatteis: Pkw prallt gegen Mauer und Gartenzaun

Rodewald (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 21:55 Uhr, kam ein 22-jähriger Neustädter mit seinem VW Passat auf der L192 in Rodewald aufgrund von Glätte nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kollidierte mit einer Mauer und einem angrenzenden Gartenzaun und kam dort zum Stehen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell