Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fahrt unter Drogeneinfluss - Blutentnahme durchgeführt
Hoya (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 07:50 Uhr, kontrollierten Beamte in der Bücker Straße in Hoya einen 40-jährigen Schweringer, der mit seinem Mercedes im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin.
Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell