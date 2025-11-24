Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrt unter Drogeneinfluss - Blutentnahme durchgeführt

Hoya (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 07:50 Uhr, kontrollierten Beamte in der Bücker Straße in Hoya einen 40-jährigen Schweringer, der mit seinem Mercedes im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin.

Eine Blutentnahme wurde veranlasst, die Weiterfahrt untersagt.

