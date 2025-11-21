PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Großer Polizeieinsatz nach Schüssen in Lindhorst

Lindhorst (ots)

(Thi) Gegen 18:40 Uhr wurde gemeldet, dass eine Person an dem Erfurter Weg in Lindhorst aus einem Wohnhaus mehrere Schüsse abgeben soll.

Vor Ort konnten die Beamten dies bestätigen. Der Einsatzraum wurde großräumig abgesperrt und Spezialkräfte alarmiert. Parallel wurde eine Warnmeldung an die Bevölkerung rausgegeben.

Gegen späten Abend konnte der 43-jährige Beschuldigte von Spezialkräften der Polizei festgenommen werden.

Die Absperrungen wurden gegen 23:30 Uhr aufgehoben.

Verletzt wurde neben dem Beschuldigten niemand.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
