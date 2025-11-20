Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Wiedensahl (ots)

(Gav) Zwischen Donnerstag, den 13.11.2025, 20:00 Uhr, und Freitag, den 14.11.2025, 07:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 11 (Ziegeleiweg) bei Wiedensahl zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Fahrer kam mit seinem VW Transporter im Kurvenausgang aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Dabei wurden ein Verkehrsleitpfosten beschädigt sowie Flurschaden verursacht. Der Transporter selbst erlitt erhebliche Beschädigungen.

Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug blieb vor Ort zurück.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrer geben können, sich bei der Polizeistation Niedernwöhren unter Tel. 05721 980710 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell