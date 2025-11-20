Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Schwerverletzte nach misslungenem Überholmanöver

Windhorst (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in Windhorst auf der B6 im Bereich der Straße Windhorst zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 60-jähriger Fahrer eines VW Golf verlangsamte seine Fahrt, blinkte links und setzte zum Abbiegen an. Zwei Fahrzeuge hinter ihm überholte ein 71-jähriger Wunstorfer mit seinem VW Passat die Fahrzeugkolonne. Er erkannte den Abbiegevorgang zu spät und kollidierte mit dem VW Golf.

Der 60-jährige Golf-Fahrer, sein 35-jähriger Beifahrer aus Remseck am Neckar sowie der 71-jährige Passat-Fahrer wurden schwer verletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell