Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Fensterscheibe mit Backstein eingeworfen
Rinteln (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 23:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Landwehrstraße in Rinteln-Deckbergen.
Die Täter warfen hierzu einen Backstein gegen das Fenster.
Sachschaden entstand im dreistelligen Bereich.
Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, sich unter Tel. 05751 / 96460 zu melden.
