Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fensterscheibe mit Backstein eingeworfen

Rinteln (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 23:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Landwehrstraße in Rinteln-Deckbergen.

Die Täter warfen hierzu einen Backstein gegen das Fenster.

Sachschaden entstand im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Rinteln bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben, sich unter Tel. 05751 / 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell