Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Pkw-Aufbruch - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) In der Nacht zu Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 01:15 Uhr, kam es in der Dr.-Franck-Straße in Nienburg zu einem versuchten Fahrzeugaufbruch.

Unbekannte Täter hebelten die Fensterumrandung eines Dreiecksfensters an der Fahrertür eines Mercedes auf und beschädigten dieses. Durch das Auslösen der Alarmanlage wurde ein Eindringen ins Fahrzeug verhindert.

Sachschaden entstand im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05021 / 92120.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell