Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Brand von Mülltonne und Gartenhütte
Sachsenhagen (ots)
(Thi) Am heutigen Mittwochmorgen kam es gegen 4:48 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne und einer sich daneben befindlichen Gartenhütte auf der "Wilhelm-Busch-Straße" in Sachsenhagen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Sachsenhagen und Auhagen-Düdinghausen löschten den Brand zeitnah und konnten so ein Übergreifen auf das angrenzende Haus verhindern.
Die Schadenshöhe sowie die Brandursache sind bislang nicht bekannt.
Zeugen und Hinweisgeber sowie der Meldende des Brandes werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.
