POL-NI: Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Bad Nenndorf (ots)

(Gav) Am Montag, den 17.11.2025, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Bad Nenndorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin.

Ein 81-jähriger Rodenberger fuhr mit seinem Hyundai in langsamer Fahrt auf einen Fußgängerüberweg zu und übersah dabei eine Frau, die den Überweg querte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

