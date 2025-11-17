PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erfolgreicher Lichttesttag in Hoya

Hoya (ots)

(Gav) Der Lichttesttag am 15.11.2025 verlief erfolgreich. Insgesamt wurden 27 Fahrzeuge in der Garage von Reifen Günther überprüft. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Verkehrswacht kontrollierten die eingesetzten Beamten die lichttechnischen Einrichtungen und nahmen bei Bedarf entsprechende Einstellungen vor.

Viele Fahrzeugführende hatten über die Presse von der Aktion erfahren und nahmen trotz schlechten Wetters teil. Vor Ort ergaben sich zahlreiche freundliche Gespräche rund um das Thema Verkehrssicherheit.

Auch im kommenden Jahr soll die Aktion erneut angeboten werden.

Neben der Lichtprüfung kontrollierte Herr Grafe von der Firma Reifen Günther den Reifendruck und füllte diesen bei Bedarf auf. Zudem standen Informationsflyer sowie kleine Aufmerksamkeiten der Verkehrswacht und Reifen Günther bereit.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

