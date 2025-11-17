Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf - Bushaltestelle beschmiert

Buchholz b Stadthagen (ots)

(Gav) In der Zeit von Freitag, 14.11.2025, 18:00 Uhr, bis Samstag, 15.11.2025, 10:50 Uhr, beschmierten unbekannte Täter die Glasflächen eines Bushäuschens in der Waldstraße in Buchholz bei Stadthagen.

Die Schmierereien erfolgten mit roter und orangefarbener Farbe in unleserlichen Schriftzügen.

Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg unter Tel. 05722 / 28940.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell