Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf - Bushaltestelle beschmiert
Buchholz b Stadthagen (ots)
(Gav) In der Zeit von Freitag, 14.11.2025, 18:00 Uhr, bis Samstag, 15.11.2025, 10:50 Uhr, beschmierten unbekannte Täter die Glasflächen eines Bushäuschens in der Waldstraße in Buchholz bei Stadthagen.
Die Schmierereien erfolgten mit roter und orangefarbener Farbe in unleserlichen Schriftzügen.
Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.
Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bückeburg unter Tel. 05722 / 28940.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell