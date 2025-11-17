Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raubversuch in Nienburg - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 16.11.2025, gegen 10:15 Uhr, kam es in Nienburg-Holtorf, Kleine Riede, zu einem Raubversuch.

Zwei unbekannte Männer sprachen einen 36-jährigen Nienburger im Kreuzungsbereich der Straße "Am Riedekamp" an und fragten nach einem Feuerzeug. Als der Mann seine Jackenbrusttasche öffnete, bemerkten die Täter offenbar darin befindliches Bargeld. Einer der Männer griff daraufhin in die Tasche, was zu einem Handgemenge führte.

Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 05021 / 92120.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell