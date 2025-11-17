PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Obernkirchen - Sandsteinmauer beschädigt

Obernkirchen (ots)

(Gav) Zwischen Samstag, 15.11.2025, 21:30 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 05:20 Uhr, wurde im Weheweg in Obernkirchen eine Sandsteinmauer durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter Tel. 05722 / 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

