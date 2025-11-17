Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Obernkirchen - Sandsteinmauer beschädigt

Obernkirchen (ots)

(Gav) Zwischen Samstag, 15.11.2025, 21:30 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 05:20 Uhr, wurde im Weheweg in Obernkirchen eine Sandsteinmauer durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter Tel. 05722 / 28940 zu melden.

